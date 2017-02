Liceu Fieldgen deixa de ser exclusivamente feminino

A escola secundária Fieldgen vai admitir rapazes, a partir do próximo ano letivo.

A decisão foi tomada pela direção do liceu, após dois meses e meio de reflexão, em conjunto com os docentes, face ao crescente interesse de estudantes masculinos e dos seus encarregados de educação.

Esta escola privada só admitiu estudantes femininas, ao longo dos seus 125 anos de existência.

A introdução de alunos masculinos, no seio do estabelecimento, vai ser feita gradualmente, a partir do ano letivo 2017/2018, embora continue a haver turmas exclusivamente femininas.

Todas as mudanças vão ser explicadas em duas jornadas «portas abertas», nos dias 6 e 23 de Maio.

Redação Latina