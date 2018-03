‘Liceu Técnico de Hotelaria Alexis Heck vai abrir secção de ‘hospitality management’

O Liceu Técnico de Hotelaria Alexis Heck (LTHAH), em Diekirch, vai abrir uma secção de ‘hospitality management’, já a partir do próximo ano letivo (2018/2019). Trata-se assim da primeira secção do ensino secundário geral na área da chamada gestão da hospitalidade, que dá acesso ao ensino superior.

A abertura da nova secção é um dos projetos previstos pelo Governo para responder às necessidades do país em matéria de formação em hotelaria e turismo.

Além da nova secção, está também prevista a criação de um BTS (Brevet de Technicien Supérieur) nesta área. Em causa está um diploma de ensino superior de dois anos que certifica a aquisição de qualificações profissionais.

Fundado em 1984, o LTHAH é atualmente a única instituição de ensino do país que oferece formações em hotelaria e turismo, daí o Executivo estar a trabalhar no sentido de garantir um “melhor posicionamento do liceu, a nível nacional e internacional”. Entre as várias medidas, além da nova secção e da futura formação, a escola deverá, também, mudar de nome.

Os projetos previstos pelo Governo são apresentados hoje, em conferência de imprensa, pelo ministro da Educação, Claude Meisch. Marcam também presença na sessão Michel Lanners, diretor do liceu, e Alaix Rix, presidente da Federação Nacional dos Hotéis, Restaurantes e Cafés (Horesca).

Redação Latina