Liceus luxemburgueses envolvem alunos em actividades sobre o PE

Oito liceus luxemburgueses foram distinguidos, na segunda-feira passada, com o título de «Escola Embaixadora do Parlamento Europeu».

A respetiva cerimónia teve lugar ontem no «Forum Geesseknäppchen», na presença dos eurodeputados Georges Bach, Franck Engel e Charles Goerens.

Os alunos têm desenvolvido vários atividades, no âmbito do projeto do Parlamento Europeu (PE), destinado a sensibilizar os adolescentes para os valores democráticos do PE e para o seu funcionamento.

Os liceus abrangidos são: Aline Mayrisch, Hubert Clement, Técnico de Lallange, Atert/Rédange, Técnico de Ettelbruck, Clássico de Diekirch, Técnico de Bonnevoie e Ateneu do Luxemburgo.

No final do ano letivo vai ser feita uma avaliação da aplicação prática das atividades dos jovens.

Redação Latina