Líder do Governo tunisino está hoje no Luxemburgo

O primeiro-ministro da Tunísia, Youssef Chahed, realiza hoje uma visita de trabalho ao Luxemburgo

Este país do Mediterrâneo continua instável, sobretudo aos níveis económico e social, oito anos de ter desencadeado a “Primavera Árabe”.

O líder do Executivo tunisino tem encontros marcados com o seu homólogo Xavier Bettel e com o Grão-Duque Henri.

Além das relações bilaterais e da situação política e económica da Tunísia, a agenda também inclui os grandes dossiês da atualidade política internacional, entre outros assuntos.

Redação Latina