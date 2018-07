Lifeline: Quinze migrantes já chegaram ao Luxemburgo

Já chegaram ao Luxemburgo os 15 migrantes que viajavam a bordo do navio Lifeline. O grupo foi recebido ontem no aeroporto do Luxemburgo por representantes da Direção da Imigração e do Gabinete Luxemburguês de Acolhimento e Integração (OLAI).

O grão-ducado é um de nove países europeus que se disponibilizaram para acolher os 235 migrantes que desembarcaram na noite de 27 de junho em Malta depois de passarem seis dias a bordo do navio da ONG alemã Lifeline.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros indica que as 15 pessoas são oriundas do Sudão, acrescentando que os requerentes de asilo relocalizados a partir de Malta terão de seguir os procedimentos normais em matéria de proteção internacional.

Ao longo deste processo, serão orientados e enquadrados pelos serviços do OLAI.

Redação Latina (Foto: Lusa)