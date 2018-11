Liga BGL: Aflito Hamm Benfica visita líder Jeunesse d’Esch

A Jeunesse d’Esch – líder destacada da Liga BGL de futebol (com 22 pontos) – recebe no domingo o aflito Hamm Benfica (com apenas 8), num dos jogos da 10ª jornada.

O F91 Dudelange, que perdeu esta quinta-feira, em casa, com a Jeunesse mantém-se no quarto lugar, a seis pontos da liderança, a par do Pétange.

Com esta derrota caseira, os campeões nacionais perderam margem de manobra para a revalidação do título mas é pouco provável que cedam pontos na deslocação ao lanterna vermelha Rumelange (6 pontos).

As equipas mais próximas da Jeunesse, na tabela classificativa, são o Racing e o Differdange, ambos com 18 pontos.

Nesta ronda, a equipa da capital recebe o Pétange e o Differdange visita o Hostert.

Programa completo

Sábado:

Progrès – Strassen (18:00)

Domingo:

Rosport – Fola (15:30)

Jeunesse – Hamm Benfica (16:00)

Hostert – Differdange (16:00)

Etzella – Mondorf (16:00)

Rumelange – F91 Dudelange (16:00)

RFCU – Pétange (16:00)

Redação Latina