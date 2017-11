Liga BGL: Chuva de golos no jogo US Esch – F91

O campeão nacional em título, o F91 Dudelange foi este domingo ao terreno da US Esch vencer, por 6-1, em jogo da 12° jornada da Liga BGL de futebol. Turpel (45m) e Rafik (48m e 87m), Pokar (62m), Couto Pinto (65m), Jordanov (71m) marcaram os golos do F91. Martins (90m) marcou o tento de honra da US Esch.

A vitória gorda permite ao F91 manter a liderança isolada do campeonato, com 28 pontos, mais um do que o segundo classificado Progrès Niederkorn, que soma 27.

Com a derrota, a US Esch, orientada por Pedro Resende, afunda-se no último lugar da tabela classificativa, no 14° e último lugar, com apenas 3 pontos.

Noutro jogo grande da tarde, o Fola recebeu e venceu o RM Hamm Benfica, por 2-1.

Com a derrota, os encarnados de Cents, orientados pelo português Daniel Santos, caíram para o 5° lugar, com 18 pontos, sendo ultrapassados pelo Fola e pela Jeunesse, que hoje venceu o Strassen (3-0).

Na Promoção de Honra, o Käerjeng mantém a liderança do campeonato, com 28 pontos, após ter ganho hoje no terreno do FF Norden, por 5-1.

O Rumelange também venceu o Mäertert-Waasserbëlleg, por 4-0, e mantém-se colado ao Käerjeng na liderança, também com 28 pontos.

Resultados da 12° jornada da Liga BGL:

Racing-Union 3-2 Rodange

Fola 2-1 RM Hamm Benfica

Union Titus Pétange 1-1 Mondorf

US Esch 1-6 F91

Progrès Nidderkuer 5-0 Rouspert

Stroossen 0-3 Jeunesse

Hueschtert 2-1 Déifferdeng03.

Resultados da 12° jornada da Promoção de Honra:

Mäertert-Waasserbëlleg 0-4 Rëmeleng

Millebach 2-5 Wooltz 71

Kanech 1-1 Sandweiler

Hesper 3-1 Mamer

FF Norden 1-5 Käerjeng

Ierpeldeng 2-1 Gréiwemaacher

Union05 Käl/Téiteng 0-2 Etzella.