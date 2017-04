Liga BGL: Differdange bate F91 e assume liderança

O Differdange destronou hoje o F91 na liderança da Liga BGL, ao vencer por 1-0, no reduto do Dudelange, em jogo da 21° jornada do principal escalão do futebol luxemburguês.

Um golo de Er Rafik já nos descontos (93m) roubou a liderança ao atual campeão nacional, o F91, ao fim de 20 jornadas de campeonato.

O Differdange lidera agora com 52 pontos, mais dois do que o F91 que caiu para o segundo lugar, com 50 pontos.

Nos outros jogos da tarde, destaque para o triunfo do Fola em casa frente ao RH Hamm Benfica, por 3-2.

O Fola continua no terceiro lugar da Liga BGL, com 46 pontos, enquanto o Hamm Benfica luta por não descer. É agora 13°, com apenas 19 pontos.

Na tentativa de chegar aos lugares europeus, o Titus Pétange, do português Manuel Correia, foi a casa do ‘laterna vermelha’ Käerjeng vencer por 3-0.

Com este resultado, a equipa de Pétange subiu ao sexto lugar, com 29 pontos, menos dois do que o quarto, o Progrès Nidderkuer.

Resultados da 21° jornada da Liga BGL:

F91 Dudelange 0-1 Déifferdeng03

Mondorf 3-0 Kanech

Progrès Nidderkuer 5-1 Stroossen

Rouspert 2-1 Jeunesse

Käerjeng 0-3 Union Titus Pétange

Fola 3-2 RM Hamm Benfica

Rëmeleng 1-1 Racing.