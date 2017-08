Liga BGL: Differdange lidera após primeira jornada

O Differdange recebeu e bateu este domingo o Mondorf, por 4-0, e é o líder do campeonato após a realização da primeira jornada da Liga BGL de futebol época 2017/18.

A equipa liderada por Pascal Carzaniga chegou à vitória com golos de Perez (12m e 78m), Franzoni (62m) e Bettmer (69m), num jogo que contou com cerca de 900 espectadores.

Também esta noite, o Fola não foi além de um empate (1-1) na receção ao Rosport. Bernard (37m) assinou o golo do Fola, enquanto Lascak (30m) selou o empate final.

Ainda este domingo, a Jeunesse venceu no reduto da US Esch, por 4-0, no dérbi da capital do ferro, em Esch-sur-Alzette.

Kyereh (2m e 61m) e N’Diaye (82m e 90m) fizeram os golos da Jeunesse, comandada pelo treinador Marc Thome.

A US Esch, orientada pelo treinador português Pedro Resende, começou com o pé esquerdo a sua estreia absoluta no principal escalão do futebol luxemburguês.

Na outras partidas da jornada, o RM Hamm Benfica, do português Daniel Santos, foi ao reduto do Titus Pétange, do treinador luso Manuel Correia, vencer por 1-0.

Já o Racing, o novo clube de Daniel da Mota, foi surpreendido em casa pelo Progrès Niederkorn, que ganhou 3-2.

No sábado, o Rodange, do luso-francês Seraphin Ribeiro, foi a casa do Strassen garantir um empate a duas bolas. O Rodange que, 17 anos depois, voltou ao principal escalão do futebol luxemburguês.

A jornada inaugural da Liga BGL abriu sexta-feira à noite com uma surpresa: o Hostert recebeu e bateu o atual campeão nacional, o F91 Dudelange, por 2-1.

Programa e resultados da 1° jornada da Liga BGL 2017/18:

Hostert 2-1 F91 Dudelange

Strassen 2-2 Rodange

Racing 2-3 Progrès Nidderkuer

Union Titus Pétange 0-1 RM Hamm Benfica

US Esch 0-4 Jeunesse

Fola 1-1 Rosport

Differdange 4-0 Mondorf.

Classificação após a 1° jornada:

1. Differdange, 3 pontos

2. Jeunesse, 3 pts

3. Progrès Nidderkuer, 3 pts

4. Hueschtert, 3 pts

5. RM Hamm Benfica, 3 pts.