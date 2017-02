Liga BGL: Differdange não aproveita empate do F91 no assalto à liderança

O Differdange deixou este domingo escapar a oportunidade de assumir a liderança da Liga BGL, ao perder em casa da Jeunesse, por 1-0, em jogo da 16° jornada do principal escalão do futebol luxemburguês.

No sábado, o líder do Campeonato, o F91, empatou no terreno do Mondorf (1-1), mas o Differdange não aproveitou o escorregão para saltar para a liderança.

Com o resultado deste domingo, o Differdange mantém o segundo lugar, com 37 pontos, menos um do que o líder F91.

Já o Fola mantém o terceiro posto, com 35 pontos, ao ir empatar (2-2) a casa do Progrès.

Em embate entre dois treinadores português, o RM Hamm Benfica foi ao reduto do Titus Pétange vencer por 2-1.

Com a vitória, os encarnados de Cents, orientados por Daniel Santos, subiram ao oitavo lugar com 18 pontos. Já o Titus Pétange, orientado por Manuel Correia, caiu para o sétimo lugar, com 21 pontos.

Resultados da 16° jornada da Liga BGL:

Union Titus Pétange 1-2 RM Hamm Benfica

Kanech 3-2 Racing-Union

Mondorf 1-1 F91

Stroossen 2-0 Rëmeleng

Rouspert 1-2 Käerjeng

Progrès Nidderkuer 2-2 Fola

Jeunesse 1-0 Déifferdeng03.