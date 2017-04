Liga BGL: Differdange vence e mantém liderança isolada

O FC Differdange recebeu e venceu hoje o Rumelange, por 2-0, em jogo da 22° jornada da Liga BGL de futebol.

Com este resultado, o Differdange mantém a liderança isolada da Liga, com 55 pontos, enquanto o Rumelange é 12°, com 20 pontos.

Já o Fola, terceiro classificado com 49 pontos, foi ao reduto do Racing triunfar, por 2-0, e continua na perseguição ao F91 para chegar ao segundo lugar.

Nesta ronda, o RH Hamm Benfica sofreu nova derrota caseira ao perder, por 2-1, com o Käerjeng, último classificado. Com a derrota, os encarnados de Cents, orientados pelo português Daniel Santos, estão no 13° e penúltimo lugar, com 19 pontos, os mesmos que o Käerjeng.

Já o Titus Pétange, orientado pelo português Manuel Correia, ganhou em casa, por 2-1, ao Mondorf, adversário direto na luta pelos lugares europeus.

Resultados da 22° jornada da Liga BGL

RM Hamm Benfica 1-2 Käerjeng

Jeunesse 0-2 Progrès Nidderkuer

Racing-Union 0-2 Fola

Union Titus Pétange 2-1 Mondorf

Déifferdeng03 2-0 Rëmeleng

Kanech 0-2 Rouspert

Stroossen – F91 (hoje, às 18:00).