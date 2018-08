Liga BGL: Dudelange e Differdange fecham segunda jornada

O F91 Dudelange recebe hoje o FC Differdange 03, no encontro que encerra a segunda jornada da Liga BGL de futebol. Aquele que é o jogo quente da ronda está agendado para as 19:30, no Estádio Jos Nosbaum, em Dudelange.

Na abertura da jornada, na sexta-feira, o Titus Pétange bateu o Hostert por 2-1. Os restantes jogos disputaram-se no sábado, com o Hamm Benfica a triunfar por 3-0 no reduto do Strassen.

Também no sábado, a Jeunesse d’Esch e o Mondorf venceram os seus jogos frente ao Rumelange (3-1) e ao Fola Esch (2-0), respetivamente, enquanto o Racing e o Rosport empataram a duas bolas.

A única partida que ficou por disputar foi o Progrès Niederkorn-Etzella, que teve de ser adiado para uma data ainda a definir devido à pré-eliminatória da Liga Europa.

Redação Latina (Foto: Agência Lusa)