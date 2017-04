Liga BGL: F91 bate Progrès e segue na liderança

O campeão nacional F91 foi hoje a casa do Progrès Nidderkuer vencer, por 2-1, em jogo da 20° jornada da Liga BGL, e garantiu a liderança isolada do Campeonato, com 50 pontos.

Turpel (45+1) e Pokar (87) marcaram os golos do triunfo do F91, enquanto Thill Sebastien marcou o tento da equipa da casa.

O segundo classificado, o Differdange foi à capital do país vencer o Racing, por 2-0, e assim mantém-se somente a um ponto do líder, somando agora 49 pontos.

Já o Fola perdeu pontos na corrida ao título, ao ir empatar (1-1) a casa do Titus Pétange, clube orientado pelo português Manuel Correia.

Na luta pela manutenção, o RM Hamm Benfica cedeu um empate caseiro (0-0) frente ao Rumelange. As duas equipas somam 19 pontos.

Programa completo da 20° jornada da Liga BGL:

Progrès Nidderkuer 1-2 F91

Racing 0-2 Déifferdeng03

RM Hamm Benfica 0-0 Rëmeleng

Union Titus Pétange 1-1 Fola

Kanech 2-0 Käerjeng

Jeunesse 1-3 Mondorf

Stroossen 0-2 Rouspert

(Atualizada às 18:00)