Liga BGL: F91 começa a defender o título em Hostert

A Liga BGL 2017/2018 arranca esta sexta-feira com a deslocação do campeão nacional, F91 Dudelange, ao reduto do Hostert.

O pontapé-de-saída deste duelo da competição mais importante do futebol luxemburguês, está marcado para as 19:30.

Para sábado, às 17:00, está agendado o encontro entre o Strassen e o Rodange.

Os outros encontros disputam-se todos no domingo, com destaque para as receções do Differdange ao Mondorf e do Fola ao Rosport.

Destaque, ainda, para o duelo “mais português” da ronda, entre o Pétange e o Hamm Benfica, além do derby de Esch, entre o recém promovido US e a Jeunesse.

Programa completo

Sexta-feira:

Hostert – F91 (19:30)

Sábado:

Strassen – Rodange (17:00)

Domingo:

Pétange – Hamm Benfica (15:00)

US Esch – Jeunesse (16:00)

Fola – Rosport (16:00)

Racing – Progrès (16:00)

Differdange – Mondorf (19:00)

Redação Latina (foto: Lusa)