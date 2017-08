Liga BGL: F91 corre atrás do prejuízo, frente à Jeunesse

O campeão nacional F91 Dudelange recebe no domingo a líder Jeunesse d’Esch, no jogo grande da terceira jornada da Liga BGL de futebol.

As duas equipas estão separadas por três pontos mas podem ficar igualadas na tabela classificativa se o F91 traduzir em vitória o seu natural favoritismo nesta partida, aguardada com grande expectativa no sul do país.

Por sua vez, o Fola d’Esch, outro grande favorito ao título, que só tem um ponto, também joga no domingo, em casa, frente ao RFCU.

Entretanto o vice-campeão Differdange, que soma três unidades, recebe, esta sexta-feira, o Hamm Benfica, que conta por vitórias os dois jogos já disputados.

Programa completo

Sexta-feira:

Differdange – Hamm Benfica (19:30)

Sábado:

Mondorf – Hostert (17:00)

Strassen – Progrès (18:00)

Domingo:

F91 – Jeunesse (16:00)

US Esch – Rodange (16:00)

Pétange – Rosport (18:00)

Fola – RFCU (18:15).

Redação Latina (Foto: JOSÉ SENA GOULÃO / LUSA )