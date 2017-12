Liga BGL: F91 defende liderança na última jornada de 2017

A 11ª jornada da Liga BGL disputa-se este fim de semana, com dois jogos no sábado e cinco no domingo, já sob o signo do frio e da neve.

O duelo teoricamente mais apelativo desta ronda, que tinha sido adiada, é o derby de Esch-sur-Alzette, entre a Jeunesse (20 pontos) e o Fola (21), duas equipas que já viram melhores dias.

O líder e campeão nacional, F91 Dudelange, tem 29 pontos e, certamente, quer aproveitar este jogo para confirmar o seu favoritismo e somar mais três pontos.

A segunda posição é ocupada, com alguma surpresa, pelo Progrès Niederkorn, que está a um ponto do F91 e que se desloca, nesta ronda, ao reduto do Rodange, 10° classificado, com 14 pontos.

Destaque, ainda, nesta última jornada de 2017, para o derby da capital, entre o Hamm Benfica, 5°, com 19 pontos, e o RFCU, 11°, com 12.

Programa completo

Sábado:

Rodange-Progrès Niederkorn (17:00)

Hamm Benfica-RFCU (17:00)

Domingo:

Differdange-US Esch (14:30)

Rosport-Hostert (15:00)

Jeunesse-Fola (16:00)

Mondorf-Strassen (16:00)

F91-Pétange (16:00)

A próxima rodada (14ª) está agendada para o dia 18 de fevereiro, de 2018.

Redação Latina