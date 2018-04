Liga BGL: F91 defende liderança em Pétange

O líder F91 Dudelange desloca-se este domingo a Pétange, no jogo grande da 23ª jornada da Liga BGL. O F91 está cada vez mais perto da revalidação do título, a quatro rondas do final do campeonato. O seu único rival, nesta luta, é o Progrès Niederkorn, que está a cinco pontos da liderança e recebe o Rodange, na segunda-feira.

Destaque, ainda, nesta ronda para o derby de Esch, entre o Fola e a Jeunesse – separados por três pontos –, onde está em jogo um lugar na Liga Europa.

O Diferdange, que também está na corrida por este objetivo, desloca-se ao reduto do condenado lanterna vermelha US Esch, que ainda só tem quatro pontos. Este cataclismo da terceira maior equipa de Esch, já levou a direcção do clube a separar-se do treinador português Pedro Resende.

Destaque também para o derby Racing-Hamm Benfica, que abre a jornada, este sábado.

Programa completo

Sábado:

Racing-Hamm Benfica (18:30)

Domingo:

Hostert-Rosport (16:00)

Fola-Jeunesse (16:00)

US esch-Differdange (16:00)

Strassen-Mondorf (16:00)

Pétange-F91 Dudelange (16:00)

Segunda-feira:

Progrès-Rodange (20:00).

Redação Latina (Foto: Agência Lusa)