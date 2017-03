Liga BGL: F91 e Differdange ganha, Fola cede empate

O atual campeão nacional, o F91 recebeu e venceu este sábado o Racing, por 4-0, em jogo da 19° jornada da Liga BGL de futebol, com um bis do lusodescentente Daniel da Mota.

Joel Pedro (38m), Daniel da Mota (70m e 90m) e Malget (88m) fizeram os golos do triunfo da equipa de Dudelange, que mantém a liderança da Liga BGL, agora com 47 pontos.

Na perseguição, o Differdange venceu na receção ao RM Hamm Benfica, por 1-0, com um golo de Vandenbroeck (67m). Com este resultado, o Differdange continua no segundo lugar, com 46 pontos, enquanto o RM Hamm Benfica, do português Daniel Santos, é 10°, com 18 pontos.

Nesta ronda, o Fola – terceiro classificado – perdeu terreno na luta pelo título ao ceder um empate caseiro (2-2) frente ao Canach.

Com o empate, o Fola tem agora 42 pontos e já está a cinco do líder F91.

Ainda nesta jornada, o Titus Pétenge, orientado pelo português Manuel Correia, foi a Rumelange empatar sem golos e caiu para o 7° lugar, com 25 pontos.

Resultados da 19° jornada da Liga BGL:

Fola – Canach 2-2

Rosport – Progrès 2-2

F91 Dudelange – Racing 4-0

Differdange – RM Hamm Benfica 1-0

Rumelange – Titus Pétange 0-0

Mondorf – Strassen 0-3

Käerjéng – Jeunesse 1-4.