Liga BGL: F91 Dudelange perde com o Mondorf e afunda-se na tabela classificativa

O F91 Dudelange perdeu este domingo com o Mondorf e voltou a afundar-se na tabela classificativa.

Os campeões nacionais, que na quinta-feira vão tentar garantir uma entrada inédita para a fase de grupos na Liga Europa de futebol, perderam por 4-1 na receção à formação de Mondorf-les-Bains, em jogo da quarta jornada da Liga BGL, e ocupam agora o 13.º e penúltimo lugar da tabela, com apenas três pontos.

Já a Jeunesse d’Esch voltou a vencer, desta vez por 1-0 diante do Etzella, segurando assim a liderança da provo, com 12 pontos. A seguir, com nove pontos, está o Differdange, que derrotou o Titus Pétange também por 1-0. Com oito pontos, o Racing fecha o pódio, depois de uma vitória por 1-0 sobre o Hamm Benfica.

Resultados:

Jeunesse-Etzella 1-0

Rumelange-Rosport 3-2

Progrès Niederkorn-Hostert 1-1

Racing-Hamm Benfica 1-0

Titus Pétange-Differdange 0-1

F91 Dudelange-Mondorf 1-4

Strassen-Fola Esch 0-2

Redação Latina