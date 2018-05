Liga BGL: F91 Dudelange sagra-se tricampeão

O F91 sagrou-se hoje tricampeão luxemburguês de futebol, após vencer o Differdange, por 6-0 , em jogo da 25° e penúltima jornada da Liga BGL de futebol. A equipa de Dudelange soma o 14° título de campeão nacional do Luxemburgo de futebol.

Stolz (12m e 22m), Ibrahimovic (19m), Turpel (39m, 44m e 80m) marcaram os golos do triunfo e estenderam a passadeira vermelha para a festa da revalidação do título do F91, quando falta uma jornada para terminar o campeonato.

Com este triunfo, o Dudelange soma 65 pontos, mais cinco do que o Progrès Niederkorn, segundo classificado, que hoje bateu o Hostert, por 6-1.

Na luta pelo terceiro lugar e pela última vaga ‘europeia’ através da classificação, o Fola bateu o Rodange, por 7-1, e beneficiou do deslize da Jeunesse, que hoje perdeu (1-0) no terreno do Titus Pétange.

O Fola, que vai encerrar o campeonato no terceiro lugar, tem agora 47 pontos.

Na luta pela manutenção, o Strassen recebeu e venceu o Hamm Benfica, por 6-0.

Com o triunfo, o Strassen tem 26 pontos, mas ainda não está a salvo.

Já o Hamm Benfica, apesar da derrota, garantiu a manutenção à penúltima jornada ao beneficiar dos resultados da jornada. Tem 27 pontos.

No campeonato da Promoção de Honra, o título de campeão vai ser decidido na última jornada do campeonato, depois das vitórias deste domingo de Etzella e Rumelange.

Nesta 25° ronda, o Etzella foi ao terreno do Grevenmarcher vencer, por 3-0, e garantir a liderança isolada à partida para a última jornada do campeonato.

Já o Rumelange venceu no reduto do Muhlenbach, por 6-2, e mantém a esperança de chegar ao título de campeão do escalão secundário.

O Etzella lidera, com 61 pontos, enquanto o Rumelange é segundo, com 59 pontos.

Resultados completos da 25° e penúltima jornada da Liga BGL de futebol:

Racing-Union 2-2 Rouspert

Hueschtert 1-6 Progrès Nidderkuer

Titus Pétange 1-0 Jeunesse

US Esch 0-3 Mondorf

Fola 7-1 Rodange

Stroossen 6-0 RM Hamm Benfica

Déifferdeng03 0-6 F91 Dudelange.

Resultados completos da 25° e penúltima jornada da Promoção de Honra de futebol:

Hesper 3-1 Sandweiler

Millebach 2-6 Rëmeleng

Kanech 1-1 Wooltz 71

Ierpeldeng 0-2 Mäertert-Waasserbëlleg

Gréiwemaacher 0-3 Etzella

Union05 Käl/Téiteng 1-4 Käerjeng

FF Norden02 1-3 Mamer.