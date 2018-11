Liga BGL: F91 goleia Rumelange por 9-2 e sobe ao terceiro lugar

Onze. Foi este o número de golos marcados este domingo no encontro entre o Rumelange e o F91 Dudelange, da nona jornada da Liga BGL de futebol.

Os campeões nacionais golearam a formação de Rumelange por 9-2, subindo ao terceiro lugar da tabela classificativa, somando agora 19 pontos. Já o Rumelange continua no último posto, com apenas seis pontos.

Nesta ronda, a Jeunesse d’Esch recebeu e venceu o Hamm Benfica por 4-0, segurando a liderança isolada do campeonato, com 25 pontos, enquanto os encarnados de Cents estão no 12.º lugar, com oito.

No segundo posto continua o Racing (21 pontos), depois da vitória por 4-1 na receção ao Pétange (16), que caiu para a sétima posição.

No terceiro lugar surge então o F91, seguido pelo Differdange, ambos com 19 pontos.

Resultados :

Progrès-Strassen 2-0

Rosport-Fola Esch 1-4

Jeunesse d’Esch-Hamm Benfica 4-0

Hostert-Differdange 1-1

Etzella-Mondorf 2-0

Rumelange-F91 Dudelange 2-9

Racing-Pétange 4-1

Redação Latina