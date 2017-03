Liga BGL: F91 goleou Rosport e mantém liderança

O atual campeão nacional F91 impõs este domingo uma goleada em casa do Rosport, por 4-0, e garantiu a manutenção da liderança da Liga BGL, o principal escalão do futebol luxemburguês.

Stolz, com um ‘hat trick’, (11m, 28m e 45m) e Turpel (67m) fizeram os golos da equipa de Dudelange, que lidera com 44 pontos.

No outros jogos da ronda, o Differdange foi ao terreno do Titus Pétange vencer, por 1-0, e continua no segundo lugar, com 43 pontos (a um do líder F91). Já o Titus Pétange, do português Manuel Correia, caiu para o sexto lugar, com 24 pontos.

No trio da frente, o Fola foi ao reduto da Jeunesse vencer a equipa de Esch, por 3-0. Com este resultado, o Fola continua no terceiro lugar, agora com 41 pontos.

No dérbi da capital luxemburguesa, o Racing foi a Cents bater o Hamm Benfica, por 3-2. O Racing subiu ao nono lugar, com 20 pontos, trocando com os ‘encarnados’, do português Daniel Ramos, que é 10°, com 18 pontos.

Resultados da 18° jornada da Liga BGL:

RM Hamm Benfica 2-3 Racing

Jeunesse 0-3 Fola

Stroossen 2-0 Käerjeng

Union Titus Pétange 0-1 Déifferdeng03

Kanech 3-1 Rëmeleng

Rouspert 0-4 F91

Progrès Nidderkuer 1-2 Mondorf.