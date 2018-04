Liga BGL: F91 quer consolidar liderança, na receção ao Racing

O líder F91 Dudelange recebe este domingo o Racing, de Daniel da Mota (10º, com 21 pontos), no duelo mais aliciante da 20ª jornada da Liga BGL de futebol.

Com 44 pontos, o F91 ficou ainda mais próximo da revalidação do título, depois de ter derrotado o rival Progrès, na jornada anterior.

O Progrès, que se desloca no domingo a Mondorf, ficou a três pontos da liderança mas a verdade é nada está decidido, quanto ao futuro campeão.

Abaixo destes dois candidatos ao título estão três equipas, separadas por três pontos, que lutam por uma vaga na Liga Europa (Jeunesse, Fola e Diferdange).

Ora, acontece que o Diferdange (30 pontos) recebe o Fola (31), no duelo mais palpitante, entre os candidatos à Europa.

Por sua vez a Jeunesse, terceira classificada com 33 pontos, recebe o aflito Rosport, um sério candidato à descida de divisão.

Entretanto, o Hamm Benfica, que elegeu no fim de semana passado um novo presidente (Paulo Lopes), tem vindo a perder gás na segunda metade da temporada.

Os encarnados de Cents estão no oitavo lugar, com 23 pontos, e recebem no domingo o Rodange (11º com 18 pontos).

Programa completo

Sexta-feira:

US Esch-Strassen (20:00)

Domingo:

Diferdange-Fola (15:00)

Pétange-Hostert (16:00)

F91 Dudelange-Racing (16:00)

Mondorf-Progrès Niederkorn (16:00)

Jeunesse-Rosport (16:00)

Hamm Benfica-Rodange (16:00)

Redação Latina