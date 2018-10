Liga BGL: F91 recebe Progrès no jogo grande da 9ª jornada

O campeão nacional F91 Dudelange (13 pontos) recebe, no sábado, (18:00) o Progrès Niederkorn (também com 13), no duelo mais aliciante da 9ª jornada da Liga BGL de futebol.

Os outros jogos estão marcados para domingo.

O campeonato luxemburguês regressa após duas semanas de paragem, para os jogos da seleção.

Uma coisa é certa! O líder, Jeunesse d’Esch (19 pontos), vai manter a primeira primeira posição da tabela, após a deslocação a Pétange, apesar de ter um jogo a menos, tal como o F91.

Os dois lugares entre a Jeunesse e o F91 são ocupados pelo Racing e pelo Differdange, ambos com 15 pontos.

Destaque, ainda, para o jogo de aflitos entre o Hamm Benfica (8 pontos) e o Hostert (7).

Programa completo

Sábado:

F91 – Progrès (18:00)

Domingo:

Pétange – Jeunesse (16:00)

Strassen – Racing (16:00)

Mondorf – Rumelange (16:00)

Fola – Etzella (16:00)

Differdange – Rosport (16:00)

Hamm Benfica – Hostert (16:00)

Redação Latina