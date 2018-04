Liga BGL: F91 recebe Strassen com a mira na revalidação

O F91 Dudelange, cada vez mais perto da revalidação do título de campeão de futebol do Luxemburgo, recebe este domingo o Strassen, e, em caso de vitória, já pode, praticamente, encomendar as faixas de campeão.

O Progrès Niedrekorn tem sido o seu único rival na luta pelo título mas vacilou nas últimas jornadas e já está a cinco pontos da liderança. O Progrès desloca-se nesta 22ª ronda ao reduto do Hamm Benfica, que também tem perdido gás nos últimos jogos.

Com 37 pontos, o Fola e a Jeunesse d’Esch, são os grandes candidatos a mais uma vaga na Liga Europa da próxima temporada, sendo que, nesta jornada, o Fola vai a Neudorf e a Jeunesse recebe o Racing.

Destaque, ainda, para o duelo de aflitos, entre o Rodange e o Rosport.

Programa completo da 22ª jornada

Domingo, às 16:00:

US Esch-Hostert

F91 -Strassen

Rodange-Rosport

Mondorf-Fola

Hamm Benfica-Progrès

Differdange-Pétange

Jeunesse-Racing

Redação Latina