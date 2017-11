Liga BGL: F91 resgata liderança

O F91 Dudelange voltou hoje à liderança do campeonato após vencer no reduto do Strassen, por 4-1, em jogo da 10° jornada da Liga BGL de futebol.

O F91 lidera isolado com 25 pontos. Os atuais campeões nacionais beneficiaram do escorregão do ex-líder Progrès Niederkorn que perdeu em casa frente ao RM Hamm Benfica, por 3-1, no arranque da ronda.

O Progrès é agora segundo, com 24 pontos, enquanto o Hamm Benfica fecha o pódio, com 18 pontos.

Resultados da 10° jornada da Liga BGL:

Rouspert 1-1 Rodange

Racing-Union 1-2 Jeunesse

Fola 1-1 Mondorf

Stroossen 1-4 F91

Union Titus Pétange 0-2 Déifferdeng03

Hueschtert 3-1 US Esch

Progrès Nidderkuer 1-3 RM Hamm Benfica.