Liga BGL: F91 segue em primeiro, Progrès em segundo

O F91 Dudelange e o Progrès Niederkorn continuam separados por cinco pontos, depois de disputados os jogos da 22.ª jornada da Liga BGL de futebol.

Os campeões nacionais F91 continuam a liderar o campeonato, com 56 pontos, após a vitória, em casa, frente ao Strassen, por 3-2. Já o Progrès foi ganhar ao reduto do Hamm Benfica, por 2-1, permanecendo no segundo lugar da tabela, com 51 pontos. Os ‘encarnados de Cents’, por seu lado, desceram uma posição, para o décimo lugar, com 27 pontos.

Nesta ronda, o Fola Esch segurou o terceiro posto, após a vitória por 1-0 no terreno do Mondorf.

Destaque ainda para a receção do Differdange ao Pétange, que os forasteiros venceram por 2-0.

Resultados da 22. ª jornada :

US Esch-Hostert 1-2

F91 Dudelange-Strassen 3-2

Rodange-Rosport 1-1

Mondorf-Fola Esch 0-1

Hamm Benfica-Progrès 1-2

FC Differdange 01-Titus Pétange 0-2

Jeunesse d’Esch-RAcing 1-2

Redação Latina