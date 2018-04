Liga BGL: F91 vence em Esch e mantém liderança

O F91 Dudelange venceu este domingo no reduto do Fola Esch e manteve a liderança isolada da campeonato.

Em jogo da 21.ª jornada da Liga BGL de futebol, os campeões nacionais ganharam por 3-2 e somam agora 53 pontos. Mais cinco do que o Progrès Niederkorn, que segue em segundo, após a vitória por 1-0 frente à Jeunesse d’Esch, quarta com 37 pontos.

Em terceiro lugar está o Fola Esch, também com 37 pontos, depois de ter então perdido com o líder do campeonato.

Já o FC Differdange03, que no domingo empatou a duas bolas no terreno do Strassem, segue em quinto, com 34

Nesta ronda, o Hamm Benfica empatou a uma bola na deslocação ao reduto do Rosport, ocupando o nono lugar da tabela, com os mesmos 27 pontos do Racing, que nesta jornada bateu o Mondorf por 2-0.

Resultados da 21. ª jornada :

Rosport-Hamm Benfica 1-1

Progrès Niederkorn-Jeunesse d’Esch 1-0

Racing-Mondorf 2-0

Pétange-US Esch 4-1

Hostert-Rodange 1-1

Strassen-FC Differdange 2-2

Fola Esch-F91 Dudelange 2-3

Redação Latina