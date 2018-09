O Fola Esch derrotou ontem o Titus Pétange por 3-0, em jogo da quinta jornada da Liga BGL de futebol. Apesar do resultado, o Fola ocupa o nono lugar da tabela, com seis pontos, ao passo que o Pétange é oitavo, com sete.

Com menos um jogo disputado, a Jeunesse – cujo embate com o F91 Dudelange foi adiado devido aos compromissos do F91 na Liga Europa – lidera o campeonato, com 12 pontos.

O F91, com dois jogos em atraso, está no fundo da tabela, com apenas três pontos.

Redação Latina