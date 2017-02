Liga BGL: Hamm Benfica moralizado recebe o Canach

O líder da Liga BGL, F91 Dudelange, recebe no domingo o Pétange, no duelo mais aliciante da 15ª jornada da prova.

O F91 é o grande favorito à vitória neste jogo e, por extensão, à conquista do título.

O seu rival Fola de Esch também joga em casa, nesta ronda, frente ao Rosport.

Por sua vez, o FC Differdange é claro favorito no seu duelo caseiro com o Strassen, apesar de se apresentar desfalcado do goleador Er Rafik, que cumpre um jogo de castigo.

Entretanto, o aflito Hamm Benfica recebe o Canach, moralizado pelo empate alcançado, na jornada anterior, no reduto da Jeunesse d’Esch.

Programa completo de domingo:

-Fola-Rosport (15:30),

-Hamm Benfica-Canach (16:00),

-RFCU-Jeunesse (16:00),

-Differdange-Strassen (16:00),

-Rumelange-Progrès (16:00),

-Käerjeng-Mondorf (16:00),

-F91 Dudelange-Pétange (16:00).

Programa da 14ª jornada Liga de Honra

Domingo (16:00):

-Etzella-Avenir Beggen,

-Grevenmacher-Rodange,

-US Esch-FF Norden 02,

-Hostert-Sandweiler,

Swift Hesperange-Bissen,

-Wiltz-Mondercange,

-Mamer-Mertert/Wasserbilig

Redação Latina