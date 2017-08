Liga BGL: Hostert é a surpresa do campeonato

Dois jogos, duas vitórias. O Hostert, promovido esta época à Liga BGL, está a ser a sensação deste início de campeonato.

Depois da vitória na jornada inicial frente ao campeão nacional em título, o F91, por 2-1, o Hostert, do treinador Henri Bossi, voltou a vencer e a surpreender.

No sábado, na abertura da 2° jornada da LIga BGL, o Hostert recebeu e bateu o Racing, do lusoluxemburguês Daniel da Mota, por 2-1.

Até começou melhor o Racing que, por intermédio de Jahier, aos 18 minutos, inaugurou o marcador. Mas, a vantagem foi sol de pouca dura. É que Peters, à passagem dos 31 minutos, igualou a partida. Três minutos volvidos, Pomponi marcou e selou o 2-1 final.

Com este triunfo, o Hostert é uma das equipas que ainda não perdeu e segue na frente na Liga BGL, com seis pontos.

Nos outros jogos da ronda já disputados, destaque para a vitória do RM Hamm Benfica em casa frente à US Esch, por 3-1.

Os ‘encarnados’ de Cents chegaram à vitória já no tempo de descontos, com golos de Mokrani (79m e 90+4) e Yao (90+1). O tento de honra da US Esch, foi obtido por Dione, aos 78 minutos.

Com este triunfo, o RM Hamm Benfica, de Daniel Santos, está na frente do campeonato, com 6 pontos. Já a US Esch, de Pedro Resende, ainda não pontuou.

Já o atual campeão nacional, o F91 Dudelange, foi hoje ao reduto do Mondorf, vencer por 2-0, e conquistou o primeiro triunfo no campeonato.

Ainda esta tarde, o Rosport impôs uma goleada ao Strassen, por 4-1.

Resultados da 2° jornada da Liga BGL 2017/18:

Hostert 2-1 RFCUL

Mondorf 0-2 F91

RM Hamm Benfica 3-1 US Esch

Rosport 4-1 Strassen

Jeunesse – Differdange (13/08, às 19:30)

Rodange – Titus Pétange (14/08, às 20:00)

Progrès – Fola (14/08, às 20:00).