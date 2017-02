Liga BGL: Jeunesse-Differdange abre 16ª ronda

Jeunesse d’Esch – Differdange é o jogo grande da 16ª jornada da Liga BGL de futebol.

Os outros jogos foram todos antecipados para sábado.

À partida para esta ronda, o F91 Dudelange (37 pontos) lidera a classificação em igualdade pontual com o Differdange, dos portugueses Rodrigues, Almeida e Bastos. A Jeunesse ocupa a sexta posição, com 21 pontos.

O F91 desloca-se a Mondorf e espera consolidar a lideração da prova.

O Fola, que ocupa a terceira posição, a três pontos dos dois primeiros, também sonha com o título, embora tenha uma deslocação teoriocamente complicada ao reduto do Progrès Niederkorn, quarto classificado, com 23 pontos.

Destaque, na luta pela manutenção, para a difícil deslocação do Hamm Benfica, a casa do quinto classificado, Pétange.

Programa 16ª jornada

Sábado :

Niederkorn-Fola (15:00)

Rosport-Käerjeng (16:00)

Strassen-Rumelange (16:00)

Canach-Racing Lux (18:00)

Mondorf-F91 Dudelange (18:00)

Pétange-Hamm Benfica (18:30).

Domingo:

Jeunesse-Differdange (16:00).

Entretanto, na Liga de Honra, o líder US Esch desloca-se a Mamer, num dos jogos grandes da 15ª jornada, toda agendada para sábado.

A equipa de Esch, uma das mais portuguesas da prova, tem cinco pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Swift Hesperange, e sete, sobre o terceiro, Sandweiler.

Ora, o jogo grande desta ronda opõe, justamente, o Sandweiler ao Swift.

No fundo da tabela, o histórico Avenir Beggen, com apenas quarto pontos, está cada vez mais perto da despromoção.

O Bissen é o outro grande aflito, com oito pontos.

Sábado (18:00):

Mondercange-Grevenmacher

Bissen-Wiltz

Sandweiler-Hesperange

Beggen-Hostert

FF Norden 02-Etzela

Mamer-US Esch

Mertert/Wasserbilig-Rodange.

