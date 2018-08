Liga BGL: Jeunesse vence dérbi de Esch

A época 2018/2019 da Liga BGL de futebol arrancou no domingo, com a Jeunesse a vencer o Fola, por 3-1, no dérbi de Esch.

Nesta primeira ronda o Racing, onde atua o internacional lusodescendente Daniel da Mota, empatou 1-1 com o Etzella.

O Rumelange entrou com o pé direito no regresso à I Liga ao bater o Progrès Niederkorn, por 2-1.

A primeira jornada encerra esta segunda-feira, com o campeão nacional em título F91 Dudelange a deslocar-se ao reduto do Hamm Benfica, em Cents, às 19:30.

Redação Latina (Foto: Lusa)