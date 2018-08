Liga BGL: Jeunesse vence em Mordorf e segura liderança

A Jeunesse d’Esch venceu ontem por 2-0 no reduto do Mondorf e segurou a liderança da Liga BGL de futebol, somando agora nove pontos.

A terceira jornada do campeonato luxemburguês arrancou na sexta-feira com a goleada por 4-0 do Racing em casa do Hostert.

Quem também venceu for a foi o Strassen, que derrotou o Differdange por 3-1. Destaque também para o Rosport que levou a melhor frente ao Progrès Niederkorn, ao vencer por 2-1. Já o Hamm Benfica empatou a duas bolas na receção ao Titus Pétange, ao passo que o Etzella recebeu e venceu o Rumelange por 2-1.

O jogo grande desta ronda está ainda por disputar: o Fola Esch-F91 Dudelange, que teve de ser adiado devido aos compromissos do F91 na Liga Europa. Recorde-se que a formação de Dudelange garantiu na semana passada a passagem ao play-off da prova, defrontando na quinta-feira os romenos do Cluj.

Redação Latina (Foto: Agência Lusa)