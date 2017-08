Liga BGL: Progrès Niederkorn isolou-se na liderança do campeonato

O Progrès Niederkorn foi este sábado ao reduto do Strassen vencer, por 6-0, em jogo da 3° jornada da Liga BGL de futebol, e assumiu o comando isolado do campeonato.

Francoise (9m) Karapetian, com um hat-trick (28m, 82m e 89m), Schneider (36m) e Thill (58m) fizeram os golos do Progrès, orientado por Paolo Amodio.

Com esta vitória gorda, o Progrès Niederkorn assumiu a liderança isolada do campeonato, com 9 pontos. Já o Strassen é provisoriamente o 11° classificado, apenas com 1 pontos conquistado.

No outro jogo disputado no sábado, o Mondorf e o Hostert não foram além de um empate sem golos.

A jornada abriu na sexta-feira, com o Differdange e o Hamm Benfica a empataram (0-0), no Estádio Municipal de Differdange.

Nos jogos já realizados este domingo, a US Esch, do treinador Pedro REsende, sofreu nova derrota (a terceira em três jogos) na receção ao Rodange, de Seraphin Ribeiro.

O Rodange, que chegou ao triunfo com golos de Menai (29m) e Boulahfari (42m), está provisoriante no segundo lugar da classificação, com os mesmos 7 pontos que o Hamm Benfica e o Hostert.

Já a US Esch ocupa o 14° e último lugar da Liga BGL, sem qualquer ponto somado.

Esta tarde ainda, o F91 somou a segunda vitória da época ao receber e vencer a Jeunesse, por 2-0.

Dominik Stolz (57m) e Er Rafik (67m) fizeram os golos dos campeões nacionais, que somam seis pontos.

Ja a Jeunesse, também com seis pontos, perdeu a oportunidade de se juntar ao Progrès no comando do campeonato.

Por disputar estão ainda duas partidas: à procura da primeira vitória no campeonato, o Titus Pétange, do português Manuel Correia, recebe o Rosport (18:00), enquanto o Fola defronta o Racing, de Daniel da Mota, a partir das 18:15.

Programa e resultados completos da 3° jornada da Liga BGL*:

Differdange 0–0 Hamm Benfica

Mondorf 0–0 Hostert

Strassen 0–6 Progrès Niederkorn

Domingo, 20/08:

F91 2–0 Jeunesse

US Esch 0–2 Rodange

Titus Pétange – Rosport (18:00)

Fola – Racing (18:15).

* Resultados e classificação para conferir AQUI:

https://www.wort.lu/fr/service/sports#/football_national/1066/