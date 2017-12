Liga BGL só recomeça a 18 de fevereiro, com o Progrès na liderança

O futebol luxemburguês já entrou em hibernação, até 18 de fevereiro de 2018.

Na Liga BGL houve dois adiamentos sucessivos da 11ª jornada, devido às condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir nos dois últimos fins de semana.

No entanto, ainda foi possível realizar um jogo, que ditou a vitória do Progrès Niederkorn no campo do Rodange, por 4-0.

Graças a este triunfo, o Progrès saltou para a liderança isolada da prova, com 31 pontos e um jogo a mais.

Está tudo em aberto na luta pelo título, sobretudo entre o surpreendente Progrès e o campeão em título, F91 Dudelange, que soma 29 pontos.

Os seus mais diretos perseguidores, já bastante distanciados, são o Fola, com 21 pontos, e a Jeunesse, com 20.

Destaque, ainda, para a campanha positiva do Hamm Benfica, que ocupa o quinto lugar, com 19 pontos.

Na luta pela sobrevivência, a grande desilusão tem sido o US Esch, que ainda só somou três pontos e dificilmente se vai aguentar na liga principal.

Curiosamente o Hamm Benfica e o US Esch, as duas equipas “mais portuguesas” da liga, vão-se defrontar na reabertura do prova.

A Liga BGL vai recomeçar no dia 18 de fevereiro, com a disputa da 14ª jornada, que engloba os seguintes encontros:

Strassen-Rosport,

F91-Mondorf,

Fola-Progrès,

Pétange-Rodange,

RFCU-Hostert,

US Esch-Hamm Benfica,

Differdange-Jeunesse.

Classificação:

Progrès, 31 pontos; F91, 29; Fola, 21; Jeunesse, 20; Hamm Benfica e Hostert, 19; Differdange; 17; Mondorf, 16; Pétange, 15; Rodange, 14; RFCU, 11; Rosport; Strassen, 9; US Esch, 3.

