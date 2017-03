Liga BGL: Trio da frente não descola na luta pelo título

As três equipas que ocupam o pódio da Liga BGL de futebol não perderam nos jogos da 17° jornada do principal campeonato português de futebol e o trio é separado por apenas… 3 pontos !

O atual campeão nacional e líder do Campeonato, o F91 Dudelange recebeu e venceu o RM Hamm Benfica, por 3-0.

Com o triunfo, a equipa do sul, onde alinha o lusodescendente Daniel da Mota, lidera o campeonato, com 41 pontos.

O segundo classificado, o Differdange goleou em casa o Canach, por 5-1, e soma agora 40 pontos.

Já o Fola, que persegue a dupla, obteve uma vitória esclarecedora frente ao Strassen, por 5-0, e ocupa o terceiro lugar da classificação, com 38 pontos.

Nesta ronda, destaque para a vitória do Titus Pétange, orientado pelo português Manuel Correia, que foi ao reduto do Racing ganhar, por 4-0.

Resultados da 17° jornada da Liga BGL:

F91 3:0 RM Hamm Benfica

RFCUL 0:4 Titus Pétange

Differdange 5:1 Canach

Fola 5:0 Strassen

Käerjéng 2:4 Progrès

Mondorf 2:1 Rosport

Rumelange 3:2 Jeunesse.