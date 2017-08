Liga BGL: US Esch soma primeira vitória

O dia 27 de agosto de 2017 vai ficar na história da US Esch que hoje conseguiu a primeira vitória e os primeiros pontos na época de estreia inédita no principal campeonato de futebol do Luxemburgo, a Liga BGL.

No jogo que encerrou a 4° jornada do campeonato, a US Esch, do treinador português Pedro Resende, foi ao reduto do Rosport triunfar por 2-1 e alcançou a primeira vitória na época de estreia inédita na Liga BGL.

Medri (37m) e Pinto Crespo (57m) marcaram os golos do triunfo da US Esch. Heinz, aos 85m, marcou o tento de honra do Rosport.

Com este resultado, a US Esch saltou para o 10° lugar, com 3 pontos, enquanto o Rosport é 7°, com 4 pontos.

Nos outros jogos da ronda, disputados na quinta-feira (24), o Progrès Niederkorn soma e segue na Liga BGL de futebol. Depois da goleada (6-0) da semana passada, a equipa orientada pelo treinador Paolo Amodio garantiu mais um triunfo por números expressivos (7-1) frente ao Titus Pétange, em jogo da 4° jornada do campeonato.

A equipa de Pétange, treinada pelo português Manuel Correia, foi incapaz de suster a veia goleador do Progrès Niederkorn, que em quatro jogos já marcou por… 18 vezes. Uma média de 4,5 golos por jogo, sendo, sem surpresa, o melhor ataque da Liga BGL.

Karapetian com um ‘hat trick’ (45m, 57m e 72m) foi o homem do jogo. Os outros golos do Progrès foram marcados por: O.Thill (10m), Françoise (20m e 61m) e S. Thill (71m). Banza, aos 81m, fez o tento de honra do Titus Pétange.

Com este resultado, o Progrès Niederkorn mantém a liderança isolada do campeonato ao fazer o ‘pleno’: 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos.

Já o Titus Pétange está no 9° lugar, com apenas 3 pontos em quatro jornadas.

Nos outros jogos da ronda disputados esta quinta-feira, destaque para a vitória do campeão nacional F91 no reduto do Hamm Benfica, por 3-1. Com o triunfo, o F91 ascendeu ao 5°, com 9 pontos.

Uma das surpresas deste início de temporada, o recém promovido Hostert voltou a causar sensação ao vencer na receção ao Fola, por 2-0. O Hostert é terceiro classificado com 10 pontos.

O Rodange, do lusodescendente Seraphin Ribeiro, também continua em maré positiva neste regresso à Liga BGL. O Rodange que hoje se impôs ao Differdange, por 2-1, e mantém o segundo lugar da classificação, com 10 pontos.

Programa e resultados da 4° jornada da Liga BGL:

Hostert 2 – 0 Fola

Racing 1-1 Strassen

Progrès 7-1 Titus Pétange

RM Hamm Benfica 1-3 F91 Dudelange

Rodange 2-1 Differdange

Jeunesse 4-2 Mondorf

Rosport 1-2 US Esch.

Confira todos os resultados e classificação AQUI:

https://www.wort.lu/fr/service/sports#/football_national/1066/