Liga das Nações: Bilhetes para o Luxemburgo-São Marino postos à venda hoje

Os bilhetes para o encontro entre o Luxemburgo e São Marino, a contar para a Liga das Nações, são postos à venda esta quinta-feira. A partida está agendada para o dia 15 de outubro, a partir das 20:45, no Estádio Josy Barthel.

Os ingressos custam 15 euros e estarão à venda nas agências de viagens Emile Weber, na Livraria Libo (Wiltz), no Réidener Spënnchen e no Centro de Formação de Mondercange.

Recorde-se que antes de receberem a seleção de futebol de São Marino, os ‘Leões Vermelhos’ defrontam a Bielorrússia no dia 12 de outubro, em Minsk.

A seleção nacional parte motivada para esta partida, depois de já ter goleado a Moldávia por 4-0, na sua estreia, e São Marino por 3-0, no segundo jogo.

Estes resultados colocam o grão-ducado na liderança do grupo 2, com seis pontos, seguindo-se a Bielorrússia, com quatro, e depois a Moldávia, com apenas um. São Marino, que ainda não pontuou está no último lugar.

Redação Latina