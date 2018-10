Liga das Nações: Luc Holtz anuncia hoje convocados

A seleção luxemburguesa de futebol prepara-se para a dupla jornada de outubro da Liga das Nações, frente à Bielorrússia e a São Marino.

Os moralizados ‘Leões Vermelhos’ jogam no dia 12, na Bielorrússia, e no dia 15 recebem São Marino, no Estádio Josy Barthel.

A seleção luxemburguesa lidera o grupo 2 da Liga D, depois de ter vencido os dois primeiros jogos da nova competição europeia, frente à Moldávia, por 4-0, e a São Marino, por 3-0.

O selecionador Luc Holtz anuncia, esta quarta-feira, a lista de convocados, em conferência de imprensa, marcada para as 11:00, na sede da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), em Mondercange.

Redação Latina