A seleção luxemburguesa de futebol está na máxima força para disputar em setembro os dois primeiros jogos da aguardada Liga das Nações.

O primeiro encontro, em casa frente à Moldávia, está agendado para o dia 8 e o segundo, em São Marino, disputa-se no dia 11.

Destaque, na convocatória, para o regresso do central Maxime Chanot, que joga no New York City, após uma longa ausência.

Os bilhetes para a receção dos ‘Leões Vermelhos’ à Moldávia já estão à venda nos locais habituais.

Redação Latina