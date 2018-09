Liga das Nações: Luxemburgo defronta São Marino

Depois de ter goleado a Moldávia por 4-0 na sua estreia na Liga das Nações, a seleção luxemburguesa de futebol tem hoje o seu segundo desafio na prova. Os ‘Leões Vermelhos’ jogam em São Marino, mais logo, a partir das 20:45.

O grão-ducado integra a Liga D que reagrupa as 16 seleções europeias com as piores classificações (Azerbaijão, Macedónia, Bielorrússia, Geórgia, Arménia, Letónia, Ilhas Faroé, Cazaquistão, Moldávia, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, São Marino e Gibraltar).

O grão-ducado está no Grupo 2 desta ‘liga dos últimos’ juntamente com Moldávia, São Marino e Bielorrússia.

Redação Latina (Foto: Lusa)