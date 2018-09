Liga das Nações: Luxemburgo estreia-se, em casa, frente à Moldávia

A seleção luxemburguesa de futebol estreia-se este sábado na Liga das Nações. O jogo tem lugar no Estádio Josy Barthel, na capital, frente à seleção da Moldávia.

Os ‘Leões Vermelhos’ (Rout Léiwen, em luxemburguês) integram a Liga D que reagrupa as 16 seleções europeias com as piores classificações (Azerbaijão, Macedónia, Bielorrússia, Geórgia, Arménia, Letónia, Ilhas Faroé, Cazaquistão, Moldávia, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, São Marino e Gibraltar).

O grão-ducado está no Grupo 2 desta ‘liga dos últimos’ juntamente com Moldávia, São Marino e Bielorrússia.

O primeiro adversário do Luxemburgo é, então, a Moldávia, no sábado, às 20:45.

Esta nova prova da UEFA está dividida em quatro ligas (A,B,C e D), nas quais participam 55 seleções da Europa.

Portugal, campeã da Europa, integra a Liga A, com o estatuto de cabeça de série, com o primeiro jogo a ser disputado frente à seleção italiana, no Estádio da Luz, na próxima segunda-feira.

A seleção vencedora de cada uma das ligas garante o acesso direto ao Europeu de 2020.

Redação Latina