Liga das Nações: Luxemburgo volta a bater São Marino por 3-0

A seleção luxemburguesa de futebol regressou ontem aos triunfos na Liga das Nações.

No segundo encontro com a seleção de São Marino, a contar para a quarta jornada do Grupo 2 da Liga D da prova, os ‘Leões Vermelhos’ voltaram a ganhar por 3-0, com golos de Turpel, Sinani e Thill. A vitória acontece dias depois da primeira derrota do grão-ducado na competição, na sexta-feira, frente à Bielorrússia por 1-0.

Embora registe uma derrota, a equipa luxemburguesa lidera o agrupamento D, ao beneficiar do empate de ontem entre a Bielorrússia e a Moldávia. Os ‘Leões Vermelhos’ seguem à frente com nove pontos, seguidos da Bielorrússia, com oito, e da Moldávia, com cinco. No fundo da tabela está São Marino, que ainda não pontuou.

Redação Latina