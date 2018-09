Liga das Nações: Luxemburgo volta a entrar em campo a 12 de outubro

A seleção luxemburguesa de futebol volta a entrar em campo na Liga das Nações no próximo dia 12 de outubro. Depois de dois jogos e duas vitórias, os ‘Leões Vermelhos’ vão ter pela frente a Bielorrússia, numa partida do grupo 2 da Liga D a disputar em Minsk.

A seleção nacional parte motivada para esta partida, depois de ter goleado a Moldávia por 4-0, na sua estreia, e São Marino por 3-0, no segundo jogo.

Estes resultados colocam o grão-ducado na liderança do grupo 2, com seis pontos, seguindo-se a Bielorrússia, com quatro, depois a Moldávia, com apenas um. São Marino, que ainda não pontuou está no último lugar.

Boa temporada para a seleção luxemburguesa que subiu três posições no ‘ranking’ da FIFA, divulgado na quinta-feira. Com 1.292 pontos, os ‘Leões Vermelhos’ ocupam agora a 82.ª posição numa lista que inclui 210 equipas.

Redação Latina (Foto: www.flf.lu)