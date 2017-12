Liga dos Campeões: Árbitro escocês Craig Thompson no FC Barcelona-Sporting

O escocês Craig Thompson arbitra o FC Barcelona-Sporting, e o espanhol Jesús Gil Manzano o Benfica-Basileia, ambos na terça-feira em jogos da sexta e última jornada da Liga dos Campeões de futebol.

No jogo de Camp Nou, no qual o Sporting ainda alimenta esperança de um apuramento para os oitavos de final da competição, os ‘leões’ reencontram um árbitro que os dirigiu na fase de grupos de 2014/2015, num jogo em que a equipa venceu o Maribor (3-1).

No grupo D, o Sporting é terceiro classificado, com a Liga Europa assegurada, mas na expectativa de poder alcançar um triunfo em casa do FC Barcelona e ver um desaire da Juventus, na visita ao Olympiacos, para poder seguir na ‘Champions’.

O grupo é liderado pelo FC Barcelona, com 11 pontos, seguido da Juventus, com oito, enquanto o Sporting tem sete, e o Olympiaco apenas um.

O Benfica, a fazer a pior campanha de um cabeça de série de pote 1 na competição, com cinco derrotas em cinco jogos, despede-se das provas europeias na terça-feira no Estádio da Luz, com o Basileia, até sem hipóteses de estar na secundária Liga Europa.

O espanhol Jesús Gil Manzano foi o escolhido pelo Comité de Árbitros da UEFA para o jogo em Lisboa, numa estreia em jogos com equipas portuguesas e apenas o seu terceiro jogo na maior prova de clubes do futebol europeu.

Manzano esteve em 2016/2017 num jogo da pré-eliminatória e já esta temporada no Anderlecht-Celtic (0-3).