Liga dos Campeões: Benfica, Sporting e FC Porto jogam cartadas decisivas

Benfica, FC Porto e Sporting jogam nesta semana cartadas decisivas na Liga dos Campeões em futebol, com a equipa portuense em situação privilegiada relativamente aos rivais lisboetas, em especial, ao tetracampeão nacional.

Os três ‘grandes’ apresentam-se na ronda europeia com o sentimento de ‘dever cumprido’ na Taça de Portugal: Benfica e Sporting venceram pela mesma margem (2-0) o Vitória de Setúbal e o Famalicão, respetivamente, enquanto o FC Porto sentiu muitas dificuldades para bater o Portimonense, por 3-2.

Os ‘dragões’, líderes isolados da I Liga portuguesa, até podem garantir já na quinta jornada do Grupo G o apuramento para os oitavos de final, mas, para isso, precisam de vencer no recinto do líder Besiktas e esperar que o perseguidor Leipzig não vença no Mónaco.

O FC Porto não terá, no entanto, tarefa fácil para se impor à equipa turca, na qual alinham os internacionais portugueses Pepe e Quaresma, que também procura a qualificação antecipada, bastando-lhe um empate para a assegurar a vitória no grupo.

O Besiktas, que venceu por 3-1 no Estádio do Dragão, na ronda inaugural, até pode apurar-se para os ‘oitavos’ mesmo se perder o jogo de terça-feira, desde que o Leipzig não derrote o campeão francês, equipa dos internacionais lusos João Moutinho e Rony Lopes, treinada por Leonardo Jardim.

Ao Benfica, mesmo a vitória em Moscovo, frente ao CSKA, pode ser insuficiente para manter vivas as ténues expectativas de apuramento, caso o Basileia conquiste um ponto na receção ao Manchester United, líder destacado do agrupamento A e já qualificado para a fase seguinte.

A equipa treinada pelo português José Mourinho tem um percurso 100% vitorioso, em contraste com o lanterna-vermelha Benfica, que perdeu todos os quatro jogos que disputou (1-10 em golos marcados e sofridos), comprometendo até a transição para a Liga Europa, reservada ao terceiro classificado.

O Benfica procura desforrar-se da derrota sofrida no Estádio da Luz, por 2-1, na estreia na competição, mas, se falhar a vitória em Moscovo – onde o CSKA perdeu com o Basileia e o Manchester United –, já não deixará o quarto e último lugar.

O Sporting está numa posição intermédia no agrupamento D relativamente aos outros dois ‘grandes’, mais perto do que os ‘encarnados’ de garantir a passagem para a Liga Europa, mas com uma tarefa mais difícil para se manter na prova ‘milionária’ relativamente aos ‘dragões’.

À equipa lisboeta, basta um empate na receção Olympiacos, de Diogo Figueiras e André Martins, para assegurar o terceiro lugar, uma vez que os dois primeiros lugares parecem destinados, com maior ou menor dificuldade, a FC Barcelona e Juventus, que se defrontam em Turim.

O Sporting, que venceu na Grécia, por 3-2 (num jogo em que chegou aos 89 minutos a vencer por 3-0), ficará imediatamente afastado dos dois primeiros postos em caso de derrota ou se empatar e a Juventus não perder com o FC Barcelona, equipa dos portugueses Nélson Semedo e André Gomes.

Além do embate entre a ‘Juve’ e o ‘Barça’, a quinta e penúltima jornada da principal competição europeia de clubes vai proporcionar outro jogo grande entre italianos e espanhóis, no agrupamento C, entre o Atlético de Madrid, numa delicada terceira posição, e a líder Roma.