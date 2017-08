Liga dos Campeões: Felix Brych arbitra jogo entre Sporting e Steaua Bucareste

O árbitro alemão Felix Brych foi hoje nomeado pela UEFA para o jogo de terça-feira entre o Sporting e o Steaua Bucareste, da primeira mão dos ‘play-off’ de acesso à Liga dos Campeões de futebol.

Esta será a 13.ª vez que Felix Brych se cruzará com o futebol português, a segunda num jogo do Sporting. Na primeira, o germânico apitou o jogo entre os ‘leões’ e os holandeses do Twente, da terceira pré-eliminatória de acesso à ‘Chemapions’.

A última vez que o árbitro alemão dirigiu um jogo com clubes portugueses ocorreu na época passada, na fase de grupos da Liga dos Campeões, quando o Nápoles goleou o Benfica por 4-2.

Brych, que dirigiu um jogo da seleção de Portugal, nos quartos de final do Euro2016, foi também o árbitro da final da Liga Europa entre Benfica e Sevilha, em 14 de maio de 2014, que os espanhóis venceram no desempate por grandes penalidades.

A segunda mão disputa-se em 23 de agosto, em Bucareste.