O Barcelona venceu este domingo o ‘clássico’ em casa do Real Madrid, por 3-2, em jogo da 33ª jornada da Liga espanhola de futebol, com um golo de Messi já nos descontos (92m).

Casemiro (28m) e James Rodriguez (86m) marcaram os golos madrilenos, mas Lionel Messi (33m e 92m) e Rakitic (73m) fizeram os tentos da vitória do Barça.

Com este resultado, o Barcelona igualou o Real Madrid no topo da tabela classificativa, com 75 pontos, mas o Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, tem um jogo em atraso.