Liga Europa: 700 belgas esperados em Esch

O Fola recebe esta quarta-feira o Genk, da vizinha Bélgica, numa despedida anunciada da Liga Europa, depois de ter sido goleado por 5-0, no jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória.

Se dentro das quatro linhas não se prevê grande crispação, a chegada à cidade de cerca de 700 adeptos do clube belga, por volta do meio-dia, obriga as autoridades a montar um dispositivo de segurança para impedir eventuais excessos na via pública.

Como é normal, os espetadores são revistados nas entradas do estádio e não podem entrar com material pirotécnico, copos ou garrafas de vidro, bandeirinhas e outros artefactos que possam ameaçar a segurança nas bancadas.

O duelo de vizinhos está marcado para as 18:00, no estádio Emile Mayrich.

A Polícia informa o público, nomeadamente os automobilistas, sobre os condicionalismos nas ruas da cidade, a partir das 12:00, nas redes sociais Twitter, Facebook e na sua aplicação móvel.

Redação Latina (Foto: Lusa)